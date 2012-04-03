Спикер Рады Владимир Литвин подал декларацию про свои доходы, а также расходы и имеющееся имущество. Таким образом, поданная декларация гласит, что совокупный доход Литвина в 2011 году составил 1 миллион 149990 гривен. Из них заработная плата Литвина – 286726 гривен, доходы от авторских вознаграждений и от работ преподавателем – чуть больше 400 тысяч, а также доходы по депозитам в банках – 461708 гривен. При этом семье спикера принадлежит квартира, имеющая площадь 259 квадратных метров, участок, площадь которого – 4698 квадратных метров, автомобиль «Тойота» 2008 года выпуска, авто марки ГАЗ и «Крайслер Крузер», а также гараж площадью 18 метров. Общая сумма средств, размещенных на депозитах Литвина, равна 4320062 гривны.