Марк Джейкобс запускает линию макияжа

Марк Джейкобс готовит настоящий подарок всем поклонницам своего таланта: дизайнер подумывает о запуске линии макияжа и уже ведет переговоры с одной из косметических компаний. В недавнем интервью Марк заявил, что его буквально-таки будоражит перспектива влиять не только на одежду, но на весь образ женщины в целом: Различные составляющие удовольствия, ежедневного ритуала - такие как сумки, аксессуары, духи, макияж - вот что значит для меня мода. Мне нравится сама возможность украшать себя, наряжаться, краситься, выбирать подходящий аромат... И все это не обязательно, но это что-то, чего ты хочешь; мода - это прихоть, фантазия. Пока Джейкобс встречался с представителями Sephora лишь раз, но он уверен, что на верном пути. Модельер уже предвкушает, сколько радости ему доставит работа над палитрой продуктов для создания мейк-апа: Я рассматриваю абсолютно все - косметику, духи - как одну из возможностей дальнейшего развития. Думать о цвете помады или оттенке подводки - оо, это чистый восторг! Сам ритуал утреннего пробуждения и создания ежедневного образа - это то, что действительно нравится людям. Сейчас мы находимся в стадии обсуждения того, какой должна быть косметика Marc Jacobs, чем она должна отличаться. Думаю, процесс обсуждения займет какое-то время, но знаете - наша первая встреча прошла очень успешно! Что ж, держим кулачки и надеемся, что вскоре прилавки магазинов пополнятся яркой и забавной, но в то же время прогрессивной и ультрамодной косметикой, которая - в этом мы уверены на все сто - будет отражать стиль и характер ее создателя.