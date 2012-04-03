Бекхэм стал лицом фаст-фуда

Дэвид Бекхэм - очень предприимчивый молодой человек, и количество его рекламных контрактов - лучшее тому подтверждение. С недавних пор футболист стал "лицом" сети фаст-фуда, правда, он представляет "здоровые" продукты вроде смусси. В бананово-клубничном напитке всего 310 калорий и целых поллитра удовольствия! К слову, именитый спортсмен - не единственная звезда, завербованная Burger King. В масштабной кампании, помимо игрока LA Galaxy, приняли участие Сальма Хайек и комик Джей Лено. Для одного из роликов также снялась Мэри Джей Блайдж. Но пока остальные видео недоступны для российского зрителя, предлагаем полюбоваться на Бекхэма. Нетрудно понять героев клипа: не попасть под обаяние Дэвида просто невозможно! ВИДЕО: