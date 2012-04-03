Голливудский актер Брюс Уиллис стал отцом в четвертый раз — его нынешняя жена, модель Эмма Хеминг в воскресенье, 1 апреля, родила дочку в одной из клиник Лос-Анджелеса. Об этом сообщает сайт журнала «People» со ссылкой на представителя голливудской звезды. Сами родители пока не прокомментировали информацию о рождении дочери. «Брюса и Эмму переполняет радость, они счастливы. И мама, и малышка чувствуют себя хорошо», — цитирует издание представителя актера. Ранее Брюс Уиллис в беседе с журналистами отмечал, что стать отцом в четвертый раз не является его основной целью в браке с Хемминг. По словам актера, ему просто нравится быть женатым на своей любимой женщине и он не особенно зациклен на теме отцовства. Девочка, которую назвали Мэйбл Рэй Уиллис, стала первым ребенком для 33-летней Хеминг и четвертым — для 57-летнего Уиллиса. Напомним, что у актера уже есть три дочери от брака с актрисой Деми Мур — 23-летняя Румер, 20-летняя Скаут и 18-летняя Таллула.