Абстракция Марка Ротко выставлена на аукцион за $35-45 млн.

На торги аукционного дома Christie’s, которые состоятся в мае 2012 года, будет выставлена коллекция произведений послевоенного и современного искусства из собрания знаменитого американского филантропа и покровителя искусств Дэвида Пинкуса. Суммарный эстимейт коллекции превышает отметку в $100 миллионов. Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Christie’s, принимая во внимание редкость, уникальность, качество и историческую значимость входящих в коллекцию работ, ее можно назвать одним из наиболее выдающихся собраний произведений абстрактного экспрессионизма из всех, что когда-либо выставлялись на торги. Дэвид собирал данную коллекцию вместе со своей женой Джеральдиной, начиная с 1960-х годов. В собрание входят живописные полотна, рисунки, скульптуры и фотографии, созданные ведущими представителями послевоенного и современного искусства, включая Виллема де Кунинга, Барнета Ньюмана, Джексона Поллока, Марка Ротко, Клиффорда Стилла, Арчила Горки, Ансельма Кифера, Джеффа Уолла, Нан Голдин и многих других. Центральное место в коллекции занимает приобретенный в 1967 году шедевр кисти Марка Ротко под названием "Оранжевый, красный, желтый" (эстимейт $35-45 млн.). Это написанное в 1961 году полотно представляет собой наиболее значимое творение художника из всех, что появлялись на рынке с момента продажи в 2007 году за $72,8 млн. работы "Белый центр (желтый, розовый и бледно-лиловый на темно-розовом)", принадлежавшей ранее Дэвиду Рокфеллеру. Нью-йоркская школа абстрактного экспрессионизма представлена в коллекции редким шедевром Барнета Ньюмана 1952 года под названием "Onement V" (эстимейт $10-15 млн.), относящимся к одноименной серии работ художника. Творчество Виллема де Кунинга представлено в коллекции целым рядом знаковых работ, включая два выдающихся полотна, выполненных маслом. Это работа "Без названия I" 1980 года, (эстимейт $9-12 млн.), являющаяся своего рода кульминацией экспрессионистского стиля художника, достигнутого им в 1970-х годах, а также полотно "Без названия V" 1983 года (эстимейт $4-6 млн). Обе картины неразрывно связаны со скульптурой, которой де Кунинг также не менее успешно занимался. Энергичные мазки этих полотен перекликаются с тактильными очертаниями скульптур "Сидящая на скамейке женщина" 1972 года (эстимейт $2,5-3,5 млн.) и "Большой торс" 1974 года (эстимейт $2,5-3,5 млн.). Всего на торги будет выставлено четыре бронзовых скульптуры де Кунинга. Одним из выдающихся образцов современного искусства в коллекции является работа Джеффа Уолла "Говорят мертвые воины / Видение после засады патруля красной армии возле Мокора, Афганистан, зима 1986 года" (эстимейт $1,5-2 млн.), имеющая все шансы установить новый ценовой рекорд на произведения фотографа. На фотографии изображена сцена, в которой только что умершие солдаты вступают в воображаемый диалог друг с другом.