Ким Кардашьян возглавила рейтинг самых надоевших звезд

Журнал Forbes, который умеет все "расставить" по местам, на сей раз составил рейтинг "самых надоевших селебрити". К делу подошли со всей ответственностью: журналу помогала его составить исследовательская компания E-Poll Research, которая оценивала по 46 различным факторам 6600 имен. Хотя, нужно сказать, что, по крайней мере, первое место можно было предугадать и без таких усилий - его заслуженно заняла Ким Кардашьян, девушка с многочисленными талантами, готовая на все ради внимания прессы. Нашлось место в списке и двум ее сестрам - Хлое и Кортни, которые, правда, заняли чуть более скромные строчки - восьмую и десятую соответственно. Глава E-Poll Джерри Филпотт подчеркнул, что быть в этой рейтинге, который может показаться не самым почетным, вовсе не так плохо: 10 лет назад мелькать в СМИ слишком часто было смерти подобно. Сейчас же реалити ТВ - необходимая подпитка. И это неплохо оплачивается! По подсчетам, Ким заработала в прошлом году 12 миллионов долларов, не считая того, что ей заплатили за свадьбу. Благодаря громкой церемонии, рейтинги телешоу Кардашьян на канале E! взлетели до небес. Филпотт пояснил: Если вы хотите быть серьезной киноактрисой, возможно, вам не пойдет на пользу большой коэффициент излишнего появления в СМИ, но если вы хотите быть успешной реалити-звездой, вам нужны эти цифры. Большинство участников рейтинга - звезды реалити-шоу, попала в него и актриса со скандальной репутаций Линдси Лохан, занявшая почетную вторую строчку.