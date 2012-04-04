Шпионка Анна Чапман пыталась cоблазнить чиновника ради Обамы

Телеведущая, общественный деятель и сотрудница "Фондсервисбанка", а в прошлом - якобы секретный агент ГРУ Анна Чапман подозревается в попытке соблазнить чиновника из высшего руководства США. "Шпионка" в свое время подобралась слишком близко к самому Бараку Обаме, что и стало причиной ее провала, пишут зарубежные СМИ. Подробности в ближайшее время обещает показать BBC в рамках документального сериала о шпионах наших дней. Фильм выйдет в эфир на следующей неделе, однако к настоящему моменту в СМИ проникли некоторые интересные подробности. Так, в фильме будет рассказано о том, как Чапман якобы собиралась соблазнить кого-то из приближенных к президенту Бараку Обаме. По данным заместителя директора ФБР Фрэнка Фильюцци, российская "шпионка", еще будучи российским резидентом в США, "подбиралась все ближе и ближе к все более и более высоким чиновникам... она подобралась достаточно близко, чтобы стать проблемой". Именно опасения того, что Чапман удастся прижиться в высших эшелонах власти, стали причиной ее спешного ареста в составе группы "русских шпионов" летом 2010 года, утверждает сотрудник ФБР. "Мы были обеспокоены. Они (видимо, российские спецслужбы) уже подобрались слишком близко, и мы более не могли ждать", - говорит Фильюцци. Он, впрочем, отказался сообщить имя чиновника, на которого, по его сведениям, Чапман положила глаз. Едва ли россиянка была способна на то, чтобы очаровать высокопоставленного чиновника, сомневается Wired.com. Если она и была шпионкой, то крайне некомпетентной, отмечается в статье: она пользовалась примитивным радиопередатчиком, да и вообще, больше знала о политических сплетнях и скандалах, нежели о сколь-нибудь значимых государственных тайнах. Сама Анна Чапман информацию британских телевизионщиков пока не комментирует. Ведь это не первый сексуальный скандал вокруг ее персоны. Так, в разгар шпионского скандала летом 2010 года появилась информация о том, что Чапман пыталась познакомиться с британскими принцами Гарри и тогда еще холостым Уильямом. Рыжеволосая красотка якобы посещала те же ночные клубы и делала все, чтобы монаршие особы ее заметили. Но соблазнить "шпионке" удалось, похоже, только чудаковатого студента, который сообщил СМИ о том, что стал одним из счастливчиков, кому судьба послала шанс провести ночь с секретным агентом.