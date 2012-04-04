Наоми Кемпбел пришла на Cirque du Soleil в память о Майкле Джексоне

Майкл Джексон по-прежнему жив в сердцах миллионов поклонников по всему миру. Одними из тех, кто отдал дань королю поп-музыки, стал Cirque du Soleil, который отправился в мировой тур "Бессмертный" ("Immortal" World Tour), посвященный певцу. В их красочном шоу органично соединились музыка, танцы и акробатика. Зрелище напоминает концерт (в нем более 60 артистов исполняют 32 песни), с элементами циркового представления и танцами - знаменитым хореографическим стилем Майкла. В выходные артисты цирка выступали в Нью-Джерси, а вчера показали свое шоу в нью-йоркском New York's Madison Square Garden. Зрелище не оставило равнодушными многих звезд. В числе тех, кто вчера присутствовал в зрительном зале, оказались Наоми Кэмпбелл, ее давняя соперница Тайра Бэнкс, Гленн Клоуз, Карли Клосс и многие-многие другие. У всех желающих еще будет шанс увидеть действо своими глазами. Все лето Cirque du Soleil будут колесить с шоу по Северной Америке, а к осени доберется и до Европы.