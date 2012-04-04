В музеях Мадам Тюссо появятся восковые Уильям и Кейт

Сразу три пары восковых фигур герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кэтрин появятся в среду в филиалах музеях Мадам Тюссо в разных странах мира. Как ожидается, восковые двойники "звездной пары" из королевской семьи Великобритании появятся в коллециях музеев Мадам Тюссо в Лондоне, Нью-Йорке и Амстердаме. Еще одна пара фигур будет показана 18 апреля в курортном британском городе Блэкпул. Появление новых экспонатов приурочено к предстоящей в конце апреля первой годовщине свадьбы Уильяма и Кейт, приковавшей к себе внимание всего мира. "Изюминкой" экспонатов станет то, что Кэтрин в каждой из восковых пар будет одета по-разному. Перед лондонскими посетителями она предстанет в синем платье от Issa London, в котором она была в день объявления о помолвке с Уильямом, а на пальце у восковой Кэтрин будет копия помолвочного кольца принцессы Дианы, которое Уильям преподнес реальной Кэтрин в знак обручения. Для фигуры ее мужа был выбран изящный темно-синий костюм. В Нью-Йорке Кэтрин будет удивлять гостей музея белоснежным платьем от дизайнерского дома Alexander McQueen, которое она надевала на гала-вечер в Лос-Анджелесе в 2011 году. В Амстердаме восковая модель Кейт будет одета в черное кружевное платье от британского дизайнера Элис Темперли, в котором она появилась на премьере фильма "Боевой конь" в Лондоне в начале этого года. Наконец, в Блэкпуле, "двойник" Кейт будет одета в полупрозрачное золотисто-розовое летнее платье от модельера Дженни Пакман с благотворительного вечера в помощь детям. В мае этого года в главном музее Мадам Тюссо - в Лондоне - также появится новая восковая фигура королевы Великобритании Елизаветы II. Создание обновленной восковой копии главы британского государства приурочено к 60-летию ее пребывания на престоле. Фигура будет создана на основе обнародованного в феврале официального портрета Елизаветы II, на котором она изображена в белом платье с вышивкой, с голубой орденской лентой через плечо и алмазной диадеме. Сама королева позировать скульпторам не сочла возможным, однако Букингемский дворец прислал им снятые с Ее Величества мерки и королевское одобрение на создание новой статуи, которая заменит предыдущую, образца 2001 года. Работа над фигурой займет несколько недель и обойдется в 150 тысяч фунтов стерлингов. Это будет уже 23-я по счету фигура Елизаветы в Мадам Тюссо, начиная с 1928 года, когда она впервые появилась в "королевском" уголке музея в образе двухлетней принцессы.