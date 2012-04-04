Эштон Катчер сыграет Стива Джобса

В биографическом фильме "Джобс" главную роль сыграет Эштон Катчер. Вероятно, актеру удастся наконец-то избавиться от образа героя-любовника романтических комедий. По крайней мере, ему представился шанс заявить о себе как о серьезном актере. Съемки фильма начнутся очень скоро – уже в мае. Действие художественно-биографической картины развивается в 70-х. Над картиной будет работать режиссер Майкл Стерн. По его словам фильм расскажет об "эволюции Стива Джобса от восторженного хиппи до основателя одной из крупнейших компьютерных компаний в мире". Поклонники основателя Appleнегоду ют, считая, что красавчику роль просто не по зубам. Между тем, актер действительно очень похож на героя, котрого ему предстоит воплотить.