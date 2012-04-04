Детский рисунок Уорхола продали за 5 долларов

Британский бизнесмен Энди Филдс на благотворительной распродаже в Лас Вегасе приобрел за 5 долларов неизвестный ранее рисунок культового американского художника Энди Уорхола. Об этом сообщает BBC. Филдс, путешествуя по США со своими друзьями, купил в окрестностях Лас-Вегаса на гаражной распродаже несколько рисунков, заплатив всего пять долларов. Среди них оказалась работа Уорхола. Филдс обнаружил этот рисунок, когда решил вставить "гаражные" произведения искусства в новые рамки. Это портрет мужчины с ярко-красными губами, которым при более пристальном изучении оказался американский певец Руди Вэли, популярный в 1930-х годах. По словам Энди Филдса, он "прочитал стиль Уорхола по губам нарисованного им артиста". Коллекционер отнес рисунок к оценщику, и тот подтвердил предположения бизнесмена. Работа, стоившая британцу всего пять долларов, теперь оценивается $1,5 млн - более $2 млн. Несмотря на такую удачу, британец не собирается продавать попавший к нему в руки раритет. По крайней мере, в течение ближайших лет. Филдс планирует сдать неизвестную работу Уорхола в художественный музей, чтобы все желающие могли ей полюбоваться. Западные СМИ не сообщают, как отреагировал на эту новость бывший владелец рисунка. По некоторой информации, художественное произведение досталось ему от родственницы, которая была знакома с Уорхолом. Как рассказал Филдс, этот рисунок Уорхол создал, когда ему было 10-11 лет. Тогда будущий мастер поп-арта еще не умел "штамповать его как надо". Однако черты, сформировавшие уникальный стиль художника, заметны даже в ранних работах. Работы Уорхола традиционно высоко ценятся среди коллекционеров. В 2010 году объем продаж его произведений превысил $300 млн. В мае 2011 года первый автопортрет Энди Уорхола, за который в 1963 году заплатили $1600, был продан в Нью-Йорке на аукционе Christie's за $38,44 млн.