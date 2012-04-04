Ляшко хотел выпить водки с врагом украинского сыра и закусить салом

Народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко угостил отечественными продуктами главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко. "Это украинский сыр, о котором вы говорите, что он не качественный. Я кроме сыра купил еще сала, колбасы и хрена! Это и есть украинское гостеприимство, - отметил Ляшко. - Думал, они поблагодарят и выставят русскую водку, а вместо этого Геннадий Онищенко вместе с министром аграрной политики Николаем Присяжнюком и послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым побрезговали моими гостинцами и вышли из зала". Ляшко убежден, что власть и правительство не защищают интересы украинцев. Между тем глава Роспотребнадзора с истинно украинской фамилией, лишает заработка наших крестьян. "Вы украинец, Онищенко! Вы знаете, что из-за вас крестьяне лишены возможности заработать копейку, - обратился Ляшко. - Ведь из-за политики вы не даете им кормить свои семьи!". Нардеп возмущен действиями Онищенко, ведь уверен, что российский чиновник, как никто, должен способствовать развитию украинского товара. "Я хочу напомнить вам ваши корни, - подчеркнул Ляшко. - Вы заканчивали в Донецке университет, вас взрастила Украина, она с вас сделала человека! А вы сегодня не пускаете украинский сыр на российский рынок. Вы должны быть нашим главным лоббистом, а не палачом украинского производства". Ляшко призвал Онищенко поцеловать украинскую землю, которая его вырастила и вскормила.