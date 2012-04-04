Брат Папы Римского написал книгу о его повадках, - СМИ

Брат Папы Римского Бенедикта XVI 88-летний Георг Ратцингер подготовил книгу о своем брате, пишет Марко Ансальдо в статье для La Repubblica «Папа Римский умеет мыть посуду, во время сиесты пишет письма. Он сам выбрал себе имя Понтифика - Бенедикт - за его значение и звучание. По вторникам, за день до официальных аудиенций, он упражняется в произнесении приветствий на языках паломников. По вечерам он смотрит ТВ и фильмы, в которых рассказывается о Ватикане. Его огорчают нынешние нападки со стороны прессы, но он не зацикливается на них», - цитирует Ансальдо Инопресса, передает Лига. Книга под названием «Мой брат Папа» содержит истории из жизни Бенедикта XVI, рассказывает, каким Папа был в детстве, молодости, как изменился после назначения кардиналом и главой католической церкви. Старший брат Папы рассказывает, что Понтифик «был прекрасным учеником, но не добивался высших оценок по физкультуре и рисованию, однако по научным предметам ему не было равных в лицее». Его любимыми игрушками были плюшевые медведи, а любимым блюдом - мамин Kaiserschmarren (сладкое мучное блюдо, похожее на омлет). По словам брата, став Папой, Йозеф Ратцингер (мирское имя Понтифика) не изменился: «Он такой же, как и раньше. Он хочет быть самим собой, он не хочет носить маску. Он вежливый и скромный, каким был всегда». «Георг Ратцингер ведет уединенный образ жизни в доме в Регенсбурге. Но часто приезжает в Рим. Он прибудет и на празднование 85-летия младшего брата 16 апреля», - добавляет La Repubblica.