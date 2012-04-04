Дэмиен Херст продает пластиковые черепа по $59 тыс. за штуку

Самый богатый в мире художник Дэмиен Херст выставил в Лондоне на продажу пластмассовые черепа, стоимостью по $59 тыс. за штуку Ограниченная партия ярких, выкрашенных кричащими красками черепов, объединенных названием «Галлюцинаторная голова», можно приобрести во временном магазине знаменитого экстравагантного мастера в лондонском музее современного искусства «Тейт Модерн». Его открытие приурочено к начинающейся здесь в среду ретроспективной экспозиции произведений Херста, пишет ИТАР-ТАСС. По словам самого 46-летнего художника предпринимателя, состояние которого оценивается примерно в $330 млн., он не отделяет современное творчество от бизнеса. Изображения знаменитых, популярных произведений искусства, говорит он, можно увидеть на открытках, футболках, на ковриках для компьютерной мыши и бокалах. Также коллекционерам своего творчества Херст предлагает купить представленные в его магазине набор тарелок за $17 тыс. долларов, плакат за $1120 и скейтборд за $770. Напомним, платиновый череп работы Херста, инкрустированный бриллиантами, под названием «Во имя любви к Богу», является одним из самых дорогих произведений современного искусства. Его себестоимость оценивается в $20 млн.