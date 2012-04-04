Дик Чейни выписан из больницы после успешной пересадки сердца

Бывший вице-президент США Дик Чейни выписан из больницы в штате Вирджиния после операции по пересадке сердца, сообщила во вторник его пресс-секретарь Кара Ахэрн «Бывший вице-президент и его семья хотят вновь выразить свою глубокую признательность донору и его семье за их удивительный подарок», - заявила Ахэрн. Пресс-секретарь от лица бывшего вице-президента США также поблагодарила хирургов, которые делали операцию, и врачей, следивших за Чейни, передает Интерфакс. Чейни, которому в январе исполнился 71 год, числился в списке ожидания на трансплантацию сердца более 20 месяцев, отметила пресс-секретарь. В общей сложности он провел в больнице 10 дней. Чейни занимал пост вице-президента США в администрации Джорджа Буша-младшего в период с 2001 по 2009 год.