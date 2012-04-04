Алессандра Амбросио и Молли Симс ожидают мальчиков

Алессандра Амбросио и Молли Симс почти одновременно объявили пол своего будущего ребенка - и у обеих будут мальчики. О том, что она ожидает сына, Алессандра заявила вчера E! News (а нам сообщила блогер Laloca): У меня будет мальчик! Я так взволнована! У меня уже есть дочка, так что я знаю, чего ждать от девочек, но, поскольку теперь родится мальчик, будут новые сюрпризы. Мой жених так взволнован. Теперь у него будет компания! В его доме будут теперь не только девочки! Амбросио, у которой уже есть трехлетняя дочка Аня, призналась, что хотела именно мальчика: Я уже давно хотела сына. Честно говоря, я думала, что мой первый ребенок будет мальчиком, но потом, конечно, была очень счастлива, что у меня девочка. Но теперь я жду мальчика, и это абсолютно идеально. Это отличная новость. Ребенок должен появиться на свет уже через пять недель, и 30-летняя модель сейчас уже вовсю выбирает для него имя: Еще до того, как я узнала пол малыша, отобрала много имен, но все они были женские, ни одного мужского. Теперь это самое сложное! У меня на примете есть пять хороших имен для девочки, но ни одного для мальчика. Мне хотелось бы нечто подходящее и для португальского, и для английского языков. Имя не должно быть слишком американским, иначе моя бабушка не сможет его произнести! В этом ей пытается помочь Аня: Аня всем рассказывает, как она счастлива. Мне нравится, что у меня есть дочка, она суперсмешная. Она очень взволнована и тоже придумывает имя. Я сказала, что ее вариант, скорее, подойдет для прозвища.