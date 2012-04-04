Эштон Катчер купил особняк, в котором жил с Деми Мур

Американский актер Эштон Катчер купил особняк на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе, который он ранее арендовал вместе со своей супругой актрисой Дэми Мур. О том, за сколько актер приобрел дом, не сообщается. В феврале текущего года он был выставлен на продажу за 10,8 миллиона долларов. Общая площадь трехэтажного особняка, построенного в 2006 году, составляет около 870 квадратных метров. В нем есть пять спален, восемь ванных комнат, кинозал, спа, спортзал, массажная комната, несколько каминов, винный погреб и бар. Также в доме есть лифт. На прилегающей территории расположены бассейн и площадка для барбекю. Напомним, что сейчас Эштон Катчер и Деми Мур находятся в процессе развода.