Алена Делона госпитализировали

Французский актер Ален Делон госпитализирован из-за нарушения сердечного ритма, ему сделали операцию Об этом сообщает сайт Purepeople, специализирующийся на новостях из жизни звезд и знаменитостей, передает РИА Новости. По данным издания, во вторник Делон был помещен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен. Причиной госпитализации 76-летнего актера стала аритмия сердца. Утром в среду актер перенес операцию, которая «прошла очень хорошо». Ожидается, что в течение двух дней Делон сможет покинуть больницу, сообщает издание. В окружении актера подтверждают информацию о госпитализации, однако воздерживаются от дальнейших комментариев. «Ален Делон чувствует себя очень хорошо», - заявил ассистент актера, по словам которого, у Делона «был запланирован осмотр». Он отказался комментировать информацию сайта Purepeople о причинах госпитализации и проведенной операции. Американский госпиталь в Нейи также воздерживается от любых комментариев по этому поводу.