Time назвал Джексона и Боуи иконами стиля всех времен

Журнал Time опубликовал список знаменитостей, являющихся, по мнению издания, «иконами стиля» всех времен Каждый свой выбор издание объясняет в небольших комментариях под фотографиями участников списка, пишет Openspace. Например, Дэвида Боуи отметили за «мятежную андрогинность», Леди Гагу – за наряд из сырого мяса, Майкла Джексона – за его знаменитый пиджак из клипа на песню «Тhriller» и блестящие перчатки. Топ-100, помимо дизайнеров, моделей, актрис и жен политиков, включает немало музыкантов — все они оказались в рубрике «Музы». Туда же попала и жена Дэвида Боуи, топ-модель сомалийского происхождения Иман. В список не попали певицы Гвен Стефани, которая выпустила собственные линии одежды L.A.M.B. и Harajuku Lovers, Бейонсе, Тейлор Свифти Дайана Росс. Полный список, включающий также дизайнеров, издателей и стилистов, можно посмотреть на сайте Time.