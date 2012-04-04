Ева Лонгория и Эдуардо Крус снова вместе, - СМИ

Ева Лонгория и Эдуардо Крус, судя по всему, уже жалеют о скоропалительном решении расстаться. Они по-прежнему хотят видеть друг друга и продолжают общаться. Ева Лонгория (Eva Longoria) и Эдуардо Крус (Eduardo Cruz) расстались в начале марта 2012 года спустя год после начала их головокружительного романа. "Решение расстаться было взаимным. Они останутся друзьями, но Еве нужно сконцентрироваться на работе – сериале "Отчаяные домохозяйки",- сообщил источник, близкий к актрисе. Впрочем, Ева Лонгория сейчас занята и другим проектом: она собирается запустить на телевидении собственное шоу, которое поможет одиноким людям найти вторую половину. Предполагается, что новая передача будет называться "Все о любви" и выйдет на экраны уже в этом сезоне. Тем не менее сама Ева Лонгория пока так и не смогла разобраться со своими чувствами. Всего несколько недель спустя после разрыва с Эдуардо Крусом она снова решила пойти с ним на свидание. Вечером 1 апреля пару видели в Chateau Marmont. "Ева и Эдуардо сидели рядом, держались за руки и разговаривали. они делали вид, что просто общаются, но было понятно, что их чувства - не только дружеские", - сообщили свидетели тайного свидания Лонгории и Круса. Возможно, жаркий роман пары и их путешествия по всему миру продолжатся.