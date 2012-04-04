Мадонну и Наоми Кэмпбелл назвали легендами моды

Журнал Time опубликовал список из ста знаменитостей, оказавших наибольшее влияние на мир моды. В перечень легенд моды вошли представители как непосредственно модной индустрии, так и артисты, деятели культуры и шоу-бизнеса, начиная с 1923 года (год основания Time). Список Time делится на пять разных категорий: "Дизайнеры и бренды", "Модели", "Музы", "Фотографы", "Редакторы модных изданий и стилисты", "Стиль и дизайн". При этом в каждой из категории - неравное количество пунктов. Например, в списке моделей оказалось всего десять имен. Среди них: Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Твигги, Кейт Мосс и другие. Более обширным оказался перечень муз. В него, например, включены The Beatles, Леди Гага, первая леди США Мишель Обама, Одри Хепберн, Мадонна, Майкл Джексон, Дэвид Боуи, принцесса Диана, Энди Уорхол и многие другие.