Янукович подарил журналистке футбольный мяч

Президент Виктор Янукович пообщался с группой французских журналистов, которые приехали посмотреть на подготовку Украины к Евро-2012. Президент Украины Виктор Янукович пообщался с группой французских журналистов, которые приехали с пресс-туром, чтобы посмотреть на подготовку Украины к Евро-2012. Как сообщает пресс-служба главы государства в среду, встреча прошла на национальном спортивном комплексе "Олимпийский". Президент поблагодарил журналистов за интерес к Украине и проведению Евро-2012. "По просьбе одной из журналисток Виктор Янукович подарил ей футбольный мяч для сына", - сообщает пресс-служба.