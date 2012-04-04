Зять Блохина на "Лексусе" избил пешехода на зебре – СМИ

В Киеве водитель "Лексуса", который ехал по тротуару по улице Леси Украинки, избил пешехода Андрея Пясецкого. Как обсуждают очевидцы происшествия в Facebook, инцидент произошел 3 апреля около 17.50, передает Украинская правда. Парень пострадал из-за того, что сделал замечание водителю за езду по тротуару, поскольку тот подвергал опасности прохожих. Как пишет пользователь Тарас Ратушный, Пясецкий и его товарищ Дмитрий подошли к перекрестку Леси Украинки и Щорса с противоположной от Макдональдса стороны, на пешеходном переходе уже многие ожидали зеленого сигнала светофора. "Андрей и Дмитрий оказались в задних рядах. В этот момент по тротуару со стороны Леси Украинки в том же направлении на людей сзади вылетел паркетник "Лексус" (номера АА2273ВР, тонированные стекла и фары), резко затормозив и фактически упершись бампером в пешеходов, стоявших сзади. В этот момент загорелся зеленый и люди пошли вперед, Дмитрий опередил Андрея и уже обернувшись на крики сзади увидел, что неизвестный, зажав одной рукой голову Андрея, наносит ему несколько ударов", - написал он. "Это происходило на зебре в двух метрах от тротуара, где стоял Лексус. После этого (очень быстро) водитель сел в Лексус, съехал на тротуар и рванул по улице Щорса. Описание нападавшего - около 35 лет, атлетическое телосложение (накачанный), волосы русые, короткие. В этот момент Андрей лежал на зебре и вокруг него уже собирались люди", - добавил Ратушный. Сейчас Пясецкий находится в нейрохирургическом отделении больницы скорой помощи. Как выяснилось позже, водителем "Лексуса" оказался рэпер Ларсон, который также является зятем известного футболиста Олега Блохина. В комментарии Ларсон подтвердил, что у него был конфликт с журналистом, однако заявил, что не бил его. "Он показал мне средний палец, когда я его пропускал на пешеходном переходе. Средний палец означает f*ck you". После чего я вышел и решил с ним поговорить. Он неадекватно вел себя, после чего я его толкнул, сел в машину и уехал", - рассказал Ларсон. В то же время на уточняющий вопрос, бил ли он пешехода, рэпер ответил: "Я не бил его". "Ну, пусть говорит, что хочет. Он вам не рассказывает, что он мне фак показал, правильно?" На вопрос, пропустил ли он пешехода на тротуаре, Ларсон ответил: "Да, я заезжал в ресторан на парковку ресторана. Я на него не наезжал. Если бы я хотел на него наехать, я бы наехал. Я с уважением отношусь к пешеходам и всем, кто не нарушает правила".