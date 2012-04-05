Дрю Бэрримор беременна, - СМИ

Западные СМИ с уверенностью заявляют: Дрю Бэрримор беременна. Если раньше поводом для слухов были пространные разговоры самой актрисы, а также сделанный папарацци снимок, на котором она выходит из медицинского центра с результатами УЗИ в руках, то свежие фотографии девушки говорят сами за себя. Недавно в распоряжение интернет-пользователей попали кадры, на которых явственно виден подросший живот Дрю (даже свободные кофты не позволяют его больше скрывать от глаз любопытствующей общественности). При этом сама Бэрримор выглядит благостной и очень расслабленной - приятно посмотреть! Не так давно - в феврале - стало известно, что 36-летняя звезда ответила согласием на предложение своего бойфренда, Уилла Копельмана.