Cальма Хайек надела брекеты

В рекламе фаст-фуда Burger King снялась одна из самых красивых актрис современности Сальма Хайек. Помимо них в масштабной рекламной кампании приняли участие комик Джей Лено и Мэри Джей Блайдж. Сальма, страдавшая от избыточного веса в молодости, взялась за рекламу относительно здоровых продуктов из ассортимента Burger King, например, салата, куриных наггетсов и фруктовых низкокалорийных смусси. Во время съемок ролика Хайек перемерила сразу несколько образов и не побоялась посмеяться над собой ВИДЕО: