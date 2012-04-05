Эмили Блант опозорилась перед Бараком Обамой

Эмили Блант, у которой в этом месяце выходит новый фильм - комедия "Немножко женаты", стала главной героиней британского ELLE. Актриса дала изданию откровенное, эмоциональное интервью, в котором рассказала, в том числе, о своей встрече с семьей Обама: "Обама... Я была не в лучшем виде, я испытывала при встрече настоящее благоговение. В Kennedy Center чествовали Мерил Стрип, а потом меня попросили выйти и что-нибудь сказать. Затем мы направились в Белый Дом, где одна женщина подошла ко мне и спросила: "Ты хотела бы встретиться с президентом Обамой?". Нас представили, и он тогда мне сказал: "Оу, вы замечательная актриса". Я тогда засмеялась визгливо и истерично. Я не могла остановиться. Им пришлось меня вывести. Я была подавлена. Не знаю, что на меня нашло. Его рост составляет около девяти футов. Думаю, у меня просто глаза выкатились на лоб. Я обняла Мишель, ее кожа была похожа на шелк".