Обнародованы результаты судмедэкспертизы Уитни Хьюстон

Вчера были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы, проведенной после смерти легендарной певицы Уитни Хьюстон. В крови покойной специалисты обнаружили кокаин, марихуану и лекарственные препараты. Причиной ее смерти стал ряд факторов, в том числе действие наркотиков и сердечная недостаточность. Частицы кокаина также были обнаружены в гостиничном номере звезды, что и породило версию о передозировке Хьюстон еще до экспертизы. Как передает ИТАР-ТАСС, белый порошок нашли в ванной комнате номера отеля "Беверли-Хилтон", в маленькой чайной ложке и на листке бумаги. Эксперты также установили, что певица лежала в наполненной очень горячей водой ванне, лицом вниз. Напомним, тело Уитни было обнаружено 11 февраля в Лос-Анджелесе, куда певица прилетела на церемонию вручения премии "Грэмми". 19 февраля Хьюстон похоронили в ее родном штате Нью-Джерси на кладбище Фэрвью рядом с могилой ее отца - Джона Рассела Хьюстона.