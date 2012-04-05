Люди жалуются на рекламу с Дэвидом Бекхэмом

Не прошло и двух месяцев, а реклама H&M с Дэвидом Бекхэмом в нижнем белье уже успела вызвать критику разгневанных американцев: снимки сочли "безнравственными" и дурно влияющими на детей. По мнению Совета по надзору за рекламой, фотографии обнаженного татуированного мужчины, с едва прикрытой паховой областью, недопустимы для массового распространения: Некоторые могут расценить эти фотографии как неприличные и оскорбляющие их чувства, поэтому данная реклама не должна широко рапространяться. Возможно, строгие цензоры бы и не спохватились, если бы к ним не стали поступать жалобы граждан: нашлось уже целых три человека, которых возмутила фотосессия с Дэвидом. А ведь дети предупреждали папу: в одном из интервью Бекхэм рассказывал, что его сыновья очень недовольны, что их отец снова будет красоваться перед многомиллионной аудиторией в одном исподнем. Меж тем, это не единственный рекламный скандал, разгорающийся сейчас в США: в который раз держать ответ за свои действия призывают компанию American Apparel. Марку упрекают в формировании негативного образа женщины и эксплуатации ее сексуальности, а саму рекламу, в которой девушки позируют полуголыми в весьма откровенных позах, - называют порнографической. Представители фирмы, в свою очередь, все обвинения отвергают и заявляют, что снимки отражают реальность: "на них люди ведут себя, как в повседневной жизни". Кроме того, American Apparel оправдывается тем, что все участницы (а это были непрофессиональные модели) были не против подобных экспериментов, плюс они уже давно совершеннолетние: Такими снимками люди постоянно обмениваются в социальных сетях, в них нет ничего криминального.