Виктория Бекхэм испекла пасхальные куличи

Виктория Бекхэм обожает готовить, день ото дня совершенствует свои кулинарные навыки и любит хвастаться своей стряпней. Всем своим блюдам Виктория придает «дизайнерский» вид. Так, звезда выложила в своем «Твиттере» фотографии выпечки – ярко и причудливо украшенные кексы оказались пасхальными куличами. Светская львица с особенной гордостью подчеркнула, что на кухне ей помогали дети. "Куличи пекли совместно с Ромео и Харпер. Так мило!" – написала она. А двумя неделями ранее Виктория выкладывала снимок яств, приготовленных ей к Всемирному дню продовольствия. Светская львица не пожалела времени на то, чтобы сварганить такие традиционные британские кушанья, как колбасные рулеты, свиные пироги и кусочки фруктов на шпажках, которые она украсила британскими флагами. "Только что закончила готовить. Нравится быть британкой!" – подписала снимок звезда.