Самыми скандальными депутатами оказались Ляшко и Богословская

В Украине названы самые скандальные депутаты Верховной Рады. Ими оказались Олег Ляшко, который митинговал с коровой, целовал в парламенте землю и носил с собой на заседание тыкву, Инна Богословская, которая исследовала газовые договора с Россией и обвинила Тимошенко в госизмене, а также Вадим Колесниченко, который подрался в прямом эфире с активисткой FEMEN и Наталья Королевская, которая со скандалом ушла из БЮТ. Таковы результаты исследования общественной организации «Прозрачная демократия» и «Украинских новостей».