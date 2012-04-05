Путин оставил автограф на капоте новой "Лады"

На капоте первого серийного универсала с номером 000001 Владимир Путин оставил свой автограф. "У 'АвтоВАЗа' отличное будущее. Сегодня он занимает 25 процентов рынка в России и, я уверен, сохранит эту планку", - заявил Путин на церемонии запуска новой модели в серию. По словам премьера, до 2020 года на развитие "АвтоВАЗа" правительство выделит 169 миллиардов рублей. Ранее Владимир Путин занимался продвижением другой модели "АвтоВАЗа" - Lada Kalina. Летом 2010 года премьер проехал на желтой Lada Kalina Sport по трассе Чита-Хабаровск.