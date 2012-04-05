Димопулос рассказала об их с Самсоненко семейном гнездышке

Солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос и избранница молодого бизнесмена Владимира Самсоненко призналась: – Теперь с любимым и своим сыном (ребенок от предыдущих отношений с шоуменом Андреем Джеджулой. – Прим. segodnya.ua) живем в одной квартире. Пара пока снимает комфортабельные апартаменты в центре Киева. На недостаток комнат в любовном гнездышке красавица не жалуется: – У сына своя комната. В просторной гостевой можно собирать большие компании родных и близких – то, что я очень люблю делать, когда имеется время. Гардеробная у меня тоже есть… Для новоиспеченной семьи жилищной площади пока хватает, однако в недалеких планах певицы и ее избранника что-то посущественней и свое. О точной дате оформления отношений Санта предпочитает умолчать.