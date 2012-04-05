Бывший агент рассказал об убийстве Джона Кеннеди

Бывший агент секретной службы 35-го президента США Джона Кеннеди впервые рассказал о страшных минутах, последовавших сразу после убийства президента. Клинт Хилл, работавший в охране первой леди Жаклин Кеннеди, опубликовал свои мемуары "Миссис Кеннеди и я", в которых подробно описал события 22 ноября 1963 года. Хилл находился в кортеже президента, когда супруги Кеннеди торжественно въезжали в центр Далласа на открытом лимузине. Услышав выстрел и увидев, как президент схватился за горло - первая пуля попала президенту в шею, агент ринулся в президентский автомобиль. "Я должен был заслонить миссис Кеннеди от стрелка, - пишет Хилл. - Все остальное не имело значения". Продвигаясь к первой леди, агент следил за ее реакцией. Глаза женщины были полны ужаса: в ее мужа выстрелили второй раз - теперь уже в голову, при этом кровь и мозг президента брызнули прямо на лицо и одежду Хилла. Тело Кеннеди упало прямо ей на руки и вдавило в сидение, а Джекки лишь повторяла: "Джек, Джек, что они с тобой сделали?" Вдруг женщина оставила мужа и бросилась на капот машины, пытаясь дотянуться до чего-то. "Она тянулась за куском черепа президента", - объясняет в своей книге Хилл. Хилл же, который мог получить третью пулю, предназначавшуюся Кеннеди, по собственным словам, думал: "Как я мог допустить, чтобы это с ней произошло?" "С божьей помощью и, учитывая погоду и где мы находились, я сделал все, что мог. Но до сих пор я чувствую свою вину", - поделился он. При этом, как сообщают очевидцы, прыгнув на капот президентского автомобиля, Хилл оставался там всю дорогу до больницы. Описывает бывший агент и часы, проведенные с миссис Кеннеди в Парклендском госпитале, куда доставили раненого. По словам Хилла, там ему позвонил брат президента Роберт Кеннеди, который хотел узнать, насколько все серьезно. Преследуемый образами застреленного президента агент ответил: "Все настолько плохо, насколько это вообще может быть", - вспоминает Хилл. Хилл продолжал работать в качестве охранника Джеки Кеннеди еще год после смерти ее супруга. При этом автор книги признается, что за время службы привязался к бывшей первой леди. Однако вопреки всем слухам агент утверждает, что не был влюблен в нее. "Я восхищался ею, - говорит он. - Постепенно мы сроднились, но я не думаю, что можно сказать, что я был в нее влюблен". Через год Хилл уволился и поступил на службу к следующему президенту США Линдону Джонсону. Но после трагедии Кеннеди его захлестнули депрессия и алкоголизм, и в 1975 году он отошел от работы.