Депутаты поссорились с мэром Львова из-за квартиры

Депутат Львовского городского совета от ВО «Свобода» Андрей Рикота и городской голова Львова Андрей Садовый сцепились из-за депутатского запроса по поводу предоставления квартир чиновникам Львовского городского совета. В частности, Рикота хотел знать, почему начальник городского управления здравоохранения Владимир Зуб получил квартиру вне очереди в новостройке и еще достаточно большой площади. Он также спросил у Садового, кто еще из чиновников мэрии получил квартиры. Садовый ответил, что кроме Зуба никто, а последнему предоставили квартиру за хорошую работу и заслуги перед городом. «Если вы сделаете для города хотя бы часть того, что сделал Владимир Зуб, тогда будете иметь право задавать подобные вопросы», - сказал городской голова повышенным голосом. Председатель фракции «Свободы» во Львовском городском совете Руслан Кошулинский среагировал мгновенно: «Я просил бы Вас фильтровать речь, Вы говорите с представителем общины». Садовый уже спокойнее сказал, что просто отвечал на вопросы.