Джессику Симпсон обвинили в краже идей у Кристиана Лубутена

Джессику Симпсон обвинили в краже идей у бренда Christian Louboutin: уж больно собственная линия обуви предприимчивой блондинки напоминает дизайнерские модели обожаемого модницами всего мира Лубутена. Иностранные журналисты приводят в пример розовые босоножки Evangel из новой коллекции Джессики и такого же цвета, только менее кислотного, модель Statarata 2010 года от Кристиана. Найдите десять отличий, как говорится. Босоножки, предложенные Симпсон, можно купить за 98 долларов, в то время как Лубутен за свои шпильки запросил все 995. Поскольку одежда и аксессуары не охраняются авторским правом в США, компания Christian Louboutin не может предъявить претензий Джессике, создавшей бюджетный вариант дорогущих босоножек мечты.