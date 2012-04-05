Выставка эротических гравюр Пикассо вызвала гнев духовенства

5 апреля 2012, 14:27

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон на встрече с мэром Новосибирска Владимиром Городецким осудил представленную в краеведческом музее города выставку эротических гравюр Пабло Пикассо "Искушение", заявив, что она "запрещена во всем мире", передает РИА "Новости". "Выставка называется "Искушение". Для кого это искушение, не знаю. Конечно, общественность обращалась к нашему (областному) министру культуры, но она до сих пор не отвечает. Не знает, что сказать, потому что эта выставка запрещена во всем мире и даже в Москве ее не показали. Только у нас в городе эта выставка показана", - возмутился митрополит Тихон. Он сказал мэру, что 2012 год объявлен правительством страны Годом российской истории, а выставка к этому не имеет никакого отношения. "Причем написано "детям до 18 лет", а показывают анонс по телевидению - стоят только дети, везут автобусами. Все с ранцами стоят и смотрят... все виды извращения. Говорят, что самая креативная выставка, которая просвещает разум новосибирцев. Чем просвещает? По-моему, жизнью через замочную скважину не особо просветишься", - сказал Тихон. Он предложил организовать в музее выставку, посвященную российской истории и вкладу в исторические события сибиряков. "Почему бы не сделать выставку и не привести, например, какие-то бородинские панорамы, экспонаты Бородино. Этого незаметно в городе. В школах также никаких таких исторических уроков нет", - сказал митрополит. На сайте музея сообщается, что выставка "Пабло Пикассо. Искушение" впервые в России представляет работы величайшего художника ХХ века Пабло Пикассо из его самого масштабного и откровенного графического цикла Suite 347. На выставке представлено 105 работ из Suite 347, выполненных в технике литографии в 1990-1992 годах с рисунков художника 1968 года с разрешения и под наблюдением потомков Пикассо, в мастерской, выполнявшей ранее графические работы художника. Представитель музея Артем Готлиб сообщил агентству, что впервые слышит о недовольстве митрополита выставкой и пообещал дать комментарий по поводу его высказываний позже.

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