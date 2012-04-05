Умер лауреат Канн и "Сезара", французский режиссер Клод Миллер

Французский режиссер Клод Миллер скончался в среду на 71-м году жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный сайт Каннского фестиваля, где в 1998 году Миллер получил гран-при за "Снежные каникулы" (La classe de neige). О причинах смерти французская пресса ничего не сообщает. Клод Миллер родился в Париже 20 февраля 1942 года. После окончания киношколы работал ассистентом у Робера Брессона и Жан-Люка Годара, но своим главным учителем считал Франсуа Трюффо. После смерти классика в 1984 году Миллер взялся доделывать его неоконченный фильм "Маленькая воровка" (La petite voleuse). Миллер дебютировал в большом кино в 1976 году с картиной "Лучший способ маршировки" (La meilleure facon de marcher), в которой участвовал звезда французского кинематографа Патрик Девэр. За этот фильм о приключениях мужчин-воспитателей в летнем лагере режиссер был номинирован на две престижные премии "Сезар" - за режиссуру и сценарий. Вторую номинацию на "Сезар" Миллеру принес фильм "Скажите ей, что я ее люблю" (Dites-lui que je l'aime, 1977), в котором главную роль сыграл Жерар Депардье. "Сезар" за лучший сценарий также достался режиссеру в 1981 году за картину "Под предварительным следствием" (Garde a vue) с участием Лино Вентура и Роми Шнайдер. В следующие десять лет Миллер снял такие заметные фильмы, как "Смертельная поездка" (La mortelle randonnee, 1983) с Изабель Аджани и Мишелем Серро, "Дерзкая девчонка" (L'effrontee, 1985) с шестнадцатилетней Шарлотт Генсбур, а также "Аккомпаниаторша" (1992), где знаменитая российская актриса Елена Сафонова сыграла в дуэте с Ришаром Боринже. В 1998 году режиссер получил одну из самых значительных наград в своей карьере - его фильм "Снежные каникулы" получил Приз жюри Каннского кинофестиваля. В феврале 2009 года в российский прокат вышел фильм Миллера "Семейная тайна" (Un secret), снятый по роману популярного французского психоаналитика и писателя Филиппа Гримбера. В общей сложности Миллер снял более 20 картин. Его последний фильм, "Тереза Д." (Therese D.), экранизация романа Франсуа Мориака с Одри Тоту в главной роли, выйдет в ноябре этого года.