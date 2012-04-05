Лавров считает забавным свой персонаж в телешоу "Мульт личности"

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает забавным свой персонаж в пародийной программе "Мульт личности" на Первом канале, однако полагает, что в жизни - он лучше. "Я в жизни лучше, как внешне, так и по характеру, в этой передаче я сексуально озабоченный", - сказал Лавров, отвечая в четверг в Киргизско-российском славянском университете на вопрос журналистов о том, как он оценивает этот персонаж телешоу. По словам министра, "это забавно, хотя "Куклы" были лучше". В 2010 году журналисты уже интересовались мнением Лаврова о пародийном шоу. Тогда он сказал, что "передача ему нравится", там есть "находки", хотя "не все тоже однозначно". Вместе с тем, министр не стал отвечать тогда на вопрос о том, насколько, по его мнению, персонаж телешоу похож на него. Во время посещения Лавровым Киргизско-российского славянского университета было принято решение вручить ему степень доктора.