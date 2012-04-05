Для Ващука его развод с Сичкарь стал новостью

В интервью "Сегодня" известный футболист Владислав Ващук дал комментари по поводу развода с женой Маргаритой Сичкарь. «Это наши внутренние проблемы, я не собираюсь ничего никому рассказывать — лишний пиар не хочу. Да и зачем, — говорит экс-футболист сборной Украины. — Для меня самого это — новость». Напомним, на своей странице в социальной сети Facebook Маргарита Сичкарь разместила запись о "разрыве отношений". "Маргарита Сичкарь придает жизненное событие за 2 апреля 2012 г. в свое жизнеописание: End of Relationship (конец отношениям)" – такая запись появилась в хронике знаменитого киевского ресторатора. ТаблоID обратился за комментарием. Маргарита подтвердила подозрения. "Это правда, я пока нахожусь на стадии бракоразводного процесса", - подтвердила Маргарита. "Комментарии чуть позже".