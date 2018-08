Юлию Тимошенко изобразили в образе Катерины

Киевский художник Сергей Коляда завершил картину "Welcome to Ukraine! Welcome to EURO 2012! ". На ней изобразил Юлию Тимошенко в образе Катерины из одноименной работы Тараса Шевченко. Также здесь есть столичный милиционер, житель спального района, биг-борд с Виктором Януковичем и надписью "Улучшают жизнь! Христос воскрес! ". Все свои картины Коляда выполняет шариковой ручкой. "Рисовал 2,5 месяца, - говорит художник. - Показал Украину согласно стереотипам, существующих в отношении нашего государства среди иностранцев. В этой картине есть положительные герои. Например, братья Кличко. Один из них в виде казака, как символ возрождения казацких традиций. Показал их, как надежду на лучшее будущее, возрождение. Сначала нарисовал ворота, которые открывают обнаженные девушки. Потом была Тимошенко. Остальные образы приходили постепенно". Сергей Коляда говорит, что картиной заинтересовался депутат от БЮТ Виктор Уколов. Хотел подарить ее на день рождения Александру Турчинову. Однако купить не решился, поскольку не был уверен, что имениннику она понравится. "Начал картину посвященную киевскому метро. Будет показан вагон, а на него будут налаживаться сюжеты современного города за окном с надписью "Не прислоняться". Картина будет положительной в отличие от моих предыдущих работ. Нарисую красивую студентку, будут исторические фигуры. Все будет символизировать надежду на лучшее будущее ", - добавил художник. {1}