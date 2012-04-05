Волочкова "не против" иметь последнюю модель Mercedes

Бывший муж русской балерины Анастасии Волочковой, бизнесмен Игорь Вдовин, подарил ей на день рождения белый Lexus, но аппетиты дивы этим не удовлетворил. "У меня сейчас новый белый автомобиль "Лексус". Я езжу с водителем, потому что, когда сижу в качестве пассажира, могу сделать много полезных вещей: макияж, позвонить кому-то, переодеться и даже разогреться. Вообще у меня нет никакой привязки к марке авто. Мне главное, чтобы оно было всегда чистым. Хотя знаю, что выходит новая модель "Мерседес Пульман" в апреле и я не против ее иметь", - признается балерина. Между тем, общаясь с богачами, Анастасия не советует искать богатого мужа. "Богатого мужчину невозможно найти, если ты специально его ищешь как хищница. Он придет случайно, когда даже не ожидаешь. Но я вам хочу сказать, что не в богатстве счастье. У меня тоже был олигарх после развода, с которым были такие противодействия, в театре Оперы в Киеве мне даже ножом угрожали. А семь лет меня связали с человеком, у которого не было столько много денег, но он носит меня на руках до сих пор, несмотря на наш развод. Это Игорь", - уверяет Волочкова.