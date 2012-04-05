Символом Канн-2012 станет Мэрилин Монро

Юбилей кинофестиваля совпал с пятидесятилетней годовщиной со дня смерти знаменитой актрисы, модели и секс-символа Мерилин Монро. Так что само собой получилось, что организаторы очередного сезона самого престижного киносмотра в мире решили отпраздновать 65-й день рождения фестиваля, вспомнив при этом о бессмертной голливудской иконе. Как гласит официальный пресс-релиз, организаторы фестиваля решили «отдать дань памяти выдающейся актрисе», «вечному символу обаяния, тайны и обольщения мирового кинематографа». На фотографии авторства Отто Л. Беттманна, которая попала на афишу 65-го Каннского международного кинофестиваля, Мэрилин запечатлена задувающей свечу на торте: «это трогательная память о 50-летии ее смерти, совпавшем в юбилеем Каннского фестиваля», - гласит пресс-релиз. Как и остальной дизайн Каннского фестиваля этого года, афиша создана французским агентством Bronx. 65-й Каннский кинофестиваль пройдёт с 16 по 27 мая 2012 года. Напомним, что главным триумфатором прошлогодних Канн стал Терренс Малик, чья картина «Древо жизни» была удостоена «Золотой пальмовой ветви». Каннское жюри в этом году возглавит дважды призёр фестиваля Нанни Моретти.