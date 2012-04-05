На Пасху президент Литвы расписывает яйца, а не бьет их

Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала, что Пасху отмечает просто, главная часть праздника: расписывание яиц, уборка в доме и обмен писанками. Она сказала, что яйца не катает и не проверяет их на крепость, а на замечание одного мужчины о сильных женщинах, управляющих Литвой, и некрепкие яйца у мужчин, президент ответила, что крепость писанок зависит не от пола, а от человека. "Давайте говорить о писанках. Все писанки красивые, и все крепкие, это зависит не от мужчины или женщины, а от человека. От того, какой человек их расписывал и готовил", - сказала Грибаускайте. Перед Пасхой глава страны посетила деревню Онушкис, где вместе с представителями местной общины расписывала яйца, общалась с детьми, играла в разные игры, угощала детей конфетами. "Когда я была моложе, по-разному красила яйца, в школе, помню, учили красить с помощью воска, но главное, вырезать узоры при помощи ножика. Это хорошо помню, сейчас делаю все более быстрым способом, при помощи луковой шелухи, трав и цветов. Так уж получается, что пытаюсь делать быстрее", - рассказала Грибаускайте.