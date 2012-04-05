Назван самый богатый министр

Самым богатым членом Кабинета Министров Украины является министр экономического развития и торговли Петр Порошенко. Состояние владельца Roshen журнал Forbes оценил в $1 млрд. Он занимает 8 место в рейтинге ста богатейших украинцев. Немногим меньше оценивается капитал вице-премьер-министра, министра социальной политики Сергея Тигипко - $989 млн (9 место). Третьим в списке самых богатых членов Кабмина стал Борис Колесников с $430 млн (19 место в общем рейтинге). Капитал первого вице-премьера Валерия Хорошковского оценили в $225 млн (46 место). Предшественник Хорошковского на этой должности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев вместе с братом Сергеем разделил 76-77 место в рейтинге с $135 млн. Среди других представителей власти можно отметить мэра Киева Леонида Черновецкого. Его состояние журнал оценил в $390 млн (21 место). Секретарь Киевсовета Галина Герега расположилась ниже мэра - 37-е место ($255 млн). В первую тридцатку богатейших украинцев вошли также несколько депутатов, помимо традиционных лидеров всех рейтингов Рината Ахметова и Константина Жеваго. Нардеп от Партии регионов Вячеслав Богуслаев (контролирует "Мотор Сич") занимает 24 место в рейтинге ($319 млн). Еще один "регионал" Николай Янковский стал 25-м ($313 млн). Их коллега по фракции Тариэл Васадзе ("УкрАвто") на 29-м месте ($276 млн).