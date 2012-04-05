Ильченко заразил жену Ляшко

Семью скандального депутата Олега Ляшко "покосила" детская болезнь - ветряная оспа. Неприятность произошла с его мамой, женой, дочкой и племянницей на отдыхе в одном из санаториев в Трускавце. Об этом Ляшко написал на своей странице в социальной сети. "Обходите десятой дорогой санаторий "Женева" в Трускавце. Хотел туда поехать отдохнуть, но график не позволил. Отправил туда маму Любовь Павловну, супругу Росита, дочь Владилаву и племянницу Ангелину. Все, кроме Роситы, заразились ветрянкой. Росита не заболела, потому что не ходила в бассейн, где была инфекция. Требую от Министерства здравоохранения немедленно закрыть этот блядский санаторий "Женева", где вместо того, чтобы лечить людей, заражают их болезнями!" - обругал место отдыха своих родственниц Олег Ляшко. И не забыл добавить, кто является владельцем злосчастного санатория. "Кстати, владелец санатория - экс-глава НАК "Нафтогаз" Алексей Ивченко, более известный как "Леша-Мерседес", - невзначай сообщил Ляшко интернет-сообществу.