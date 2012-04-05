Янукович с Литивиным насладились пением Моисеева

На концерте российского поэта Илья Резника засветились сразу несколько известных украинских политиков. Вчера вечером в Палаце Украина на юбилейный вернисаж пришли президент Виктор Янукович, экс-президент Леонид Кравчук и председатель Верховной Рады Владимир Литвин. Политики даже сели рядом по случаю такого концерта, но одна и та же музыка вызывала разные реакции у любителей искусства: Янукович спокойно смотрел концерт, Кравчук радостно хлопал, а Литвин не отрывал взгляда со сцены. Янукович и компания успели послушать Эдиту Пьеху, Бориса Моисеева, Наталью Могилевскую, Светлану Лободу и других.