Сын Януковича вошел в сотню самых богатых украинцев

Сын президента Александр Янукович занял 98-е место в списке самых богатых украинцев по версии журнала Forbes с $99 млн. Александр Янукович владеет Всеукраинским банком развития и Укрбизнесбанком. Кроме этого, по данным журнала, он развивает отельный бизнес. В гостиничный холдинг старшего сына президента войдут 15 гостиниц - от хостелов до отелей класса де-люкс. В их числе "Шахтер" и "Ева" в Донецке, "Братислава" в Киеве. Летом 2012-го года холдинг планируется вывести на Варшавскую фондовую биржу. Нардеп от Партии регионов Юрий Иванющенко, которого считают близким другом президента Виктора Януковича, также входит в рейтинг. Он расположился на 48-м месте с $214 млн. Иванющенка связывают, в частности, с киевским аэропортом "Жуляны", рынком "7-й километр" под Одессой, машиностроительным холдингом "Азовмаш". Наконец, владелец большинства крупных химических предприятий Украины олигарх Дмитрий Фирташ, которого считают близким к главе Администрации президента Сергею Левочкину, занял 15-е место в рейтинге журнала. Состояние бизнесмена оценили в $605 млн. Бизнесмен контролирует такие крупные химпредприятия как "Стирол", "Северодонецкое объединение "Азот", черкасский "Азот", "Ривнеазот". По данным АМКУ, предприятия Фирташа контролируют около 27% рынка сельскохозяйственных удобрений.