Forbes назвал Ахметова самым богатым украинцем

Журнал Forbes опубликовал рейтинг ста самых богатых украинцев. Первое место в рейтинге самых богатых украинцев продолжает занимать Ринат Ахметов. Его состояние журнал оценил в $16 млрд. Следом за ним следуют Виктор Пинчук ($4,2 млрд), Игорь Коломойский ($3 млрд), Геннадий Боголюбов ($2,8 млрд), Константин Жеваго ($1,8 млрд), Юрий Косюк ($1,3 млрд), Андрей Веревский ($1 млрд), Петр Порошенко ($1 млрд), Сергей Тигипко ($989 млн) и Александр Ярославский ($960 млн). Суммарное состояние 100 богатейших украинцев за год уменьшилось на $2 млрд до $54 млрд, подсчитал журнал. Больше всего потерял оппозиционный олигарх Константин Жеваго. За год его состояние уменьшилось на $600 млн. Суммарный капитал богатейших украинцев составляет 37,5% от ВВП Украины. Для России этот показатель равен 24%, для США - 6,6%. Напомним, по версии журнала Forbes Ахметов занял 39-е место в рейтинге богатейших людей планеты.