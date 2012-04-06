Собчак с косой примерила свадебное платье

30-летняя телеведущая Ксения Собчак в США примерила красное свадебное платье. На самом деле, скандалистка Собчак вовсе не собирается в нем под венец, а лишь на время одолжила. Ведущая приняла участие в съемке для американского Harper’s Bazaar. "Кутюрное платье Марчеза.снимаем в Челси" - доложила Ксения Собчак в своем Twitter. В процессе съемок Ксения восхищалась работой съемочной группы знаменитого журнала. "Я снималась для тысячи обложек в россии,но могу сказать что уровень Американской сьемки-это день и ночь с Россией", - сообщила она поклонникам.