Миранду Керр признали самой красивой женщиной мира

Издание Who (Австралия) опубликовало рейтинг, в котором указала самого красивого из жителей планеты Им стала стала модель Миранда Керр, сообщает «MyJane.ru». Поскольку рейтинг был составлен на основании опроса жителей Австралии, не все его считают адекватным, так как Миранда Керр является аборигеном континента. Однако, даже если это так, супермодель и правда красива и успешна. После рождения ребёнка – сына Флинна она по сей день остаётся самой востребованной и красивой манекенщицей. Справка Википедии: Миранда Мэй Керр (англ. Miranda May Kerr, родилась 20 апреля 1983) — австралийская супермодель, наиболее известна как один из ангелов Victoria´s Secret. Миранда Мэй Керр родилась в Сиднее, но выросла в Ганнеде, маленьком городке в Новом Южном Уэльсе. Она первая австралийка в Victoria’s Secret и «лицо» австралийской компании Portmans. Керр стала известна в модной индустрии в конце 90-х после победы в Australian nation-wide model search, организованный Dolly Magazine и Impulse fragrances. Карьера Миранды началась с рекламной кампании 2004 года для Ober Jeans Paris. У Миранды французские, филиппинские, шотландские и английские корни. В октябре 2009 года Миранда представила собственную линию органической косметики Kora Organics. Миранда замужем за известным актёром Орландо Блумом. Частная церемония бракосочетания состоялась летом 2010 года. 6 января 2011 года Миранда родила сына. Мальчика назвали Флинн. Миранда Керр является последовательницей буддизма (школы Нитирэн). В 2008 году по версии издания Forbes девушка вошла в ТОП-10 самых богатых моделей мира.